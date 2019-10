Notizen eines Vaters"Mama, Mama, wo ist mein Handy", fragte die Tochter aufgeregt am Handy

Facebook

Ich bewundere meine Frau in vielerlei Hinsicht. So hat sie zum Beispiel die Gabe, sehr viel in sehr kurzer Zeit zu erledigen. Erledigen gehört zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Wenn sie aus der Schule heimkommt, sagt sie immer: „Ich hab heute schon ganz viel erledigt.“