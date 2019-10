Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Etappensieg gegen Hasspostings im Internet © APA/HELMUT FOHRINGER

Guten Morgen!

Vulgär-These: Jeder hat eine metaphorische Sau in sich, die nur darauf wartet, rausgelassen zu werden. Okay: fast jeder. Eher lässt man sie raus, wenn man sich nicht zu erkennen geben muss, im Schutz der Anonymität. Die Anonymität ist der Beihilfstäter der niederen Instinkte. Deshalb fühlen sich die im Internet so saumäßig wohl. Es ist der Ort, an dem die Feigen mutig werden. Der schöne Satz ist leider nicht vom Morgenpostler, sondern von einem seiner Kollegen, Ernst Sittinger. Er ist seinem heutigen Leitartikel zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs entlehnt. Lesen.