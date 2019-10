Facebook

Kürzlich an der Supermarkt-Kassa. Der Rechnungsbetrag machte 15,38 Euro aus. Ich gab der jungen Dame zwanzig Euro und kramte dann noch 40 Cent aus der Geldtasche. In der Zwischenzeit hatte sie den Betrag schon eingetippt und schaute mich ratlos an. Ich also: „Geben Sie mir bitte einen Fünf-Euro-Schein heraus, die 2 Cent können Sie behalten.“ Man konnte der jungen Dame förmlich beim Denken zuschauen . . . Die 40 Cent packte ich wieder ein, nebst 4,62 Euro Retourgeld. Hinter mir murmelte ein Mann: „Nicht einmal rechnen lernt man heute mehr.“