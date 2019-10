Facebook

Der Krimi ums das Kunsthistorische Museum ist ein paar neue Facetten reicher © APA/GEORG HOCHMUTH

Es ist peinlich genug. Nun ist der Krimi ums Kunsthistorische Museum auch um internationale Facetten reicher. Italiens Kulturminister Dario Franceschini kommentierte Eike Schmidts spontanen Rücktritt als KHM-Chef vor dem Antritt so: Seine Entscheidung, in Florenz zu bleiben, dürfe „weder Österreich, noch der Regierung“ Probleme bereiten. Auch in New York ist das Thema am Tapet, wo gestern eine „Maximilian“-Schau eröffnete. Habsburgs letzter Ritter galt als Marketingprofi. Nur eine von vielen Pointen im Krimi.