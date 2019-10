Facebook

Für die nunmehr rechtskräftig Verurteilten sind die Schuldsprüche eine persönliche Katastrophe. Der Städtebund ruft bereits nach einer Gesetzesänderung. Nachdem der Oberste Gerichtshof die Haftstrafen für ehemalige Salzburger Politiker auf einem Nebenschauplatz des großen Swap-Skandals bestätigt hat, herrscht verbreitet Betroffenheit. Diese kann man angesichts der Folgen für den früheren Salzburger Langzeit-Bürgermeister Heinz Schaden und Ex- Landeshauptmannstellvertreter Othmar Raus, beide SPÖ, teilen. Ihnen drohen Regressforderungen in Millionenhöhe, sie sitzen auf Anwaltskosten in Höhe mehrerer hunderttausend Euro und sie dürften die Politiker-Pension verlieren.