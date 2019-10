Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) Ljupco Smokovski - Fotolia (Ljupco Smokovski)

Hört, hört! Bis 2021 will die EU Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten verpflichten, ihre Produkte so zu konstruieren, dass sie einfacher zu reparieren sind. Zudem sollen Ersatzteile länger auf Lager sein.



Das wäre eine Revolution – ist doch allzu vieles von dem, was heute angeboten wird, relativ garantiert auf Zeit im A...bfall. "Obsoleszenz", also geplanten Verschleiß, nennen das Kritiker der modernen Fertigung. Gar billig gekauft, doch gebaut, um kaputt zu gehen: Und dann? Lohnt das Reparieren? Ist das möglich? Und wer macht das noch?