Die Türkisen beim Feiern ihres Wahlsieges © KLZ/Winkler

Geschätzte Leserinnen und Leser!

„Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, ein Hoch auf das, was uns vereint, ein Hoch auf uns.“ So dröhnte es bei ausgelassener Discostimmung weit nach ein Uhr nachts. War das schon das Triumphlied auf Türkis-grün, auf die Koalition der Sieger, das man da nach einem langen Wahltag bei einem Spätbesuch im Wiener Kursalon Hübner hörte? Doch mehr zur rauschenden ÖVP-Wahlparty ein paar Zeilen später.



Bereits am Samstag, von Freunden um eine Wahlprognose gefragt, wagte der Autor der Morgenpost per Whatsapp diesen Vorentwurf für Montagfrüh: „Die Wahl hat die Kanzlerfrage eindeutig geklärt. Jetzt muss er eine sozial ausgewogene Innovations-, Konjunktur und Klimakoalition schmieden, die 4 bis 5 Jahre hält. Die andern zwei Wahlgewinner haben Verantwortung übertragen bekommen, einen Zukunftskurs für Österreich mitzugestalten, ohne Umverteilungsexperimente, sondern mit einem bildungs- und forschungsbefeuerten Innovationsklima, das die Umweltherausforderungen technologisch in Angriff nimmt für Eure Kinder und Enkel und die aller.“



So weit, so richtig, wären nicht Sebastian Kurz mit 37,1 Prozent und Werner Kogler mit 14 Prozent noch weit über alle Prognosen hinaus von den Wählern beauftragt worden, sodass es die Neos trotz Zugewinn auf 7,8 Prozent für eine Mehrheit im Parlament für eine Koalition der Sieger gar nicht mehr braucht. Mit der schwer abgestraften FPÖ vor absehbaren inneren Konflikten ist eine Zukunftskoalition ebenso wenig machbar wie mit einer auf einen historischen Tiefpunkt gesunkenen SPÖ auf Neufindungstherapie.



Türkis-grün, das hat den Charme des Taufrischen, des Gewagten, des Aufbruchs. Türkis-grün macht keine Braunschatten. Türkis-grün kann wie junge Pflanzen durch noch immer reformresistente Krusten im Land sprießen. Türkis-grün kann Ökonomie und Ökologie versöhnen und die Reibung als Innovationstreibstoff für den Klimaschutz umdeuten.



Doch halt! Türkis-grün ist voller Tücken und Fangschlingen. Wie kann man mit 51,4 Prozent der Stimmen und 99 von 183 Mandaten im Nationalrat regieren, wenn es im Bundesrat eine satte Mehrheit der waidwunden Ex-ÖVP-Partner gibt? In der Länderkammer haben SPÖ (21 Sitze) und FPÖ (15 Sitze) zusammen eine haushohe Mehrheit an 37 von 61 Sitzen, während die ÖVP (22 Sitze) mit den zwei Grünen unter den drei fraktionslosen Bundesräten in der Minderheit bleiben würde. Unzählige Beschlüsse von Türkis-grün im Parlament, im Bundesrat zurückgeworfen, müssten per Beharrungsbeschluss doppelt durchgekaut werden. Diese Bundesratshürde nur geringfügig einebnen würde selbst ein fulminanter ÖVP-Wahlsieg demnächst auch in der Steiermark, wo Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit der gestrigen 39,8-Prozent-Vorlage für die Steirer-ÖVP so motiviert in die Landtagswahl gehen kann, wie die auf 11,56 Prozent gewachsenen Grünen.