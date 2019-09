Espresso"Da gibt es jetzt nichts zu beschönigen": Die Wahl der Stehsätze

Was wir am heutigen Wahltag zu hören bekommen - ungefragt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Welche Sätze wir am Wahltag ganz bestimmt hören werden © APA/GEORG HOCHMUTH

Wählerstromanalysen, Doch-Nicht-Rücktritte und Prozentpunkte hin oder her – diese Wahltags-Phrasen sind beständiger als jeder Ausgang des Urnengangs, wetten? „Ich möchte zuerst einmal allen Wählerinnen und Wählern danken“, für die Stimme im Speziellen und „ihr Vertrauen“ ganz allgemein. „Da gibt es jetzt nichts zu beschönigen“, wird erschöpft zu hören sein, vielleicht auch traurig und enttäuscht. Zwei an diesem Abend ungefährliche und parteienunabhängig gut anzubringende Sätze lauten: „Wir müssen den Wählerwillen akzeptieren“ und „das Ergebnis in aller Ruhe analysieren“. Zuerst bitte: „Wir müssen das Endergebnis abwarten.“ Wird das Wetter eine Rolle gespielt haben? Die Umfragen? Das Ibiza-Video? Spesenkonten? Die Medien? Wir werden es hören. Auch ungefragt.