© APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Wer die Menschheit retten will, muss mit Widerstand rechnen. Auch die jungen Klimaschützer spüren das: Zehntausende gingen gestern allein in Österreich auf die Straße, hielten selbstgemalte Schilder hoch mit ernsten Parolen wie „Klima ist nicht verhandelbar!“ oder witzigen wie „Ich will einen heißen Freund, keine heiße Erde!“ Die Kämpfer für das Weltklima sind zahlreich, laut und Spaß haben sie dabei auch noch.