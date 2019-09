Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Universitäts-Bibliothek in Graz © BG/Hiebl

Es ist ja irgendwie paradox: Da tragen wir heute Handys in der Tasche, die uns in die ganze Welt verbinden. Sie bringen uns fast gratis Gigabytes an Information und Wissen ins Haus.



Auf der anderen Seite wird in Graz um 28 Millionen Euro eine Uni-Bibliothek saniert und neu errichtet. In ihr schlummern zwar einige Millionen Datenträger (meist Bücher), aber im Vergleich zum Internet ist das so gut wie nichts.



Offenbar genügt es nicht, im Bus-Wartehäuschen zu googeln. Es reicht nicht aus, zu Hause mit dem Laptop Tausende Datenbanken anzapfen zu können.



Wir benötigen Orte des Wissenserwerbs. Wir benötigen ein soziales Gegenüber, ein Setting des Wissens, des Lernens, des Austauschens.



Genau dieses bietet eine heutige Bibliothek. Zudem ist sie ein Ort, der uns vor Ramsch und Fake-News bewahrt. Das war wohl immer so, aber heute, in unserer verzettelten Welt, benötigen wir das mehr denn je.



Der Umbau der UB Graz mit dem schwebenden Glaskubus von Architekt Thomas Pucher fühlt sich stimmig an. Das Paradox wird aufgelöst in einer Kombination aus Alt und Neu, aus traditionellem Lesesaal mit Weitblick über den Dächern von Graz.