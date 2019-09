Facebook

Bei manchen Skandalen hat man das Gefühl, die Causa kommt bei den involvierten Menschen so an: Es läutet an der Tür, draußen steht der Briefträger mit einem Tieflader, der lädt das riesige Paket ab, der Empfänger steht verdutzt daneben und sagt: „Also bitte, das kommt jetzt echt aus heiterem Himmel.“ Was naturgemäß nicht sein kann, denn aus heiterem Himmel kommen nur Dinge, die Flugzeuge dringend loswerden wollen, Dinge, die Vögel noch dringender loswerden wollen und dann und wann auch ein Asteroid. Alles andere kündigt sich auf irgendeine Art und Weise vorher an.