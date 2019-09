Facebook

Manchmal gelingen journalistische Glückstreffer. Für Kollegen Ernst Sittinger war gestern so ein Tag. Er fragte den dritten Präsidenten des steirischen Landtags und ehemaligen Chef der Landes-FPÖ-Chef Gerhard Kurzmann nach seiner Sicht auf die Causa Strache. Anders als die meisten Freiheitlichen, die sich dieser Tage zu den Vorwürfen geäußert haben, weicht Kurzmann nicht in Allgemeinplätze aus sondern sagt wirklich, was er sich denkt. Und das klingt so: