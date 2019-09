Facebook

Heinz-Christian Strache © APA/Helmuth Fohringer

Wenn es so ist, dass der Mensch mit einem Urvertrauen auf die Welt kommt, um dem Reservoir der Prüfungen des Lebens standzuhalten, kann davon bei Heinz-Christian Strache nach all den Erschütterungen der vergangenen Monate nicht viel übrig sein. Erst geleitet ihn Johann Gudenus, der engste Vertraute, unwissend achtlos in die Falle seines Lebens, die ihm Ansehen und Karriere zerstört und zum Einsturz bringt, was er auf dem Trümmerfeld Haiders mit hohem Einsatz aufgebaut hatte. Und dann muss Strache mit der Erkenntnis zurande kommen, dass der, der ihm so lange Schutz geboten hatte, ihn jetzt den Behörden ausliefert, gebrandmarkt als mutmaßlicher Spesenritter und Gagen-Multi.