Aber so spektakulär der Spruch des Obersten Gerichts konstitutionell auch ist, an der grundsätzlichen Malaise Großbritanniens ändert es vorerst nur wenig.

Wie weit darf die Politik in einer Demokratie gehen, um ihren Machtanspruch durchzusetzen? Mit in der britischen Geschichte beispielloser Schärfe hat der Oberste Gerichtshof in London diese Frage beantwortet.