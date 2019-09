Facebook

Würden Sie mit einem Nachbarn diskutieren, der ein extremer Rechter oder Linker ist? Oder drehen Sie sich um, weil Sie es für sinnlos halten? Und soll sich die ÖVP mit der Forderung nach einem Verbot der Identitären durchsetzen, damit das Problem gelöst ist? Ein frommer Wunsch. Als ob ein Verbot verhindern kann, dass dann bei der nächsten Wahl nach dem Vorbild der AfD eine AfÖ in einem demokratischen Kostüm antreten wird.

Der Tiroler SPÖ-Obmann hat sich bereits Asche über sein Haupt gestreut, weil er einem extrem rechten Magazin ein Interview gegeben hat. Und der Klubobmann der ÖVP, der diesem Magazin auch Fragen beantwortete, lässt wiederum wissen, nicht gewusst zu haben, mit wem er da geredet habe. Bleibt die Frage, warum in einer Demokratie Politiker den Dialog mit extrem rechts oder extrem links stehenden Menschen verweigern sollten. Warum ihren Anhängern nicht sagen, dass auch eine ÖVP den Slogan „die kulturelle Identität Österreichs muss erhalten bleiben“ trommelt? Warum Lesern eines rechten Magazins nicht erklären, was eine Demokratie zerstört, wie wichtig der soziale Kitt einer Gesellschaft ist, was die Folgen von Extremismus sind? Wer einwirft, man biete damit Radikalen eine Bühne, die sie bekannter macht, blendet nicht nur die sozialen Netzwerke aus. Ausgeblendet wird auch, dass Dämonisierung und Diskursausschluss selten erfolgversprechend sind. Im Gegenteil, sie ermöglichen die Opferrolle und stoßen Menschen, die sich von radikalen Ideologen angezogen fühlen, noch weiter weg von der Mitte.

Wie meinte der Soziologe Ralf Dahrendorf? Der Erfolg der rechtspopulistischen AfD kann auch als Maß für das Scheitern der politischen Eliten gesehen werden. Letzteres sollte uns erspart bleiben. Aber wie? Mit selbst auferlegten Sprechverboten?