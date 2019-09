Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Greta Thunberg bei ihrer Rede in New York © AP

Guten Morgen!

How dare you. Vielleicht der Satz des gestrigen Tages oder besser: des Jahres. Er hallt nach. Wir machen mit ihm auf. Im Englischen ist er zupackender und direkter, er kommt mit drei knappen Worten aus und ist von schneidender Eindringlichkeit. How dare you. Im Deutschen muss der Satz etwas ausholen: Wie könnt Ihr es wagen? Die junge Umweltaktivistin Greta Thunberg, mit 16 globale Ikone, hat ihn in New York bei der UNO-Konferenz gesprochen. Gerichtet war er an die anwesenden Staatenlenker. Eine solche Wutrede von unten hat man dort noch nicht erlebt. Ein halbes Kind sprach zitternd und mit gebrochener Stimme an die Mächtigsten der Welt und erhob sich anklagend über sie. Das mächtige, himmlische Kind. Es sind starke, effektvolle Sätze von großer Lakonik. Völlig entschlackt kommen sie daher, Subjekt und Prädikat und ein Schuss leidenschaftlich-raffiniertes Teenager-Pathos, mehr ist da nicht. „Menschen leiden. Menschen sterben.“ Thunberg ist den Tränen nahe. Dann die zürnende Anklage an die Erwachsenen und die Trägheit der Macht: „Wir befinden uns am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, woran Ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum.“ Der Donnerschlag klang gut, roch aber ein wenig nach soufflierter Kapitalismus-Kritik. Hätten die Politiker den Umweltschutz ernst genommen, sagt sie, müsste sie nicht hier in New York sein. „Ich wäre in der Schule, auf der anderen Seite des Ozeans. Ihr habt mit Euren leeren Worten meine Träume und meine Kindheit gestohlen. Wie könnt Ihr es wagen?“ Spontaner Eindruck: die vorweggenommene Nobelpreis-Rede.