Stimuliert von dem Jean-Jacques Rousseau zugeschriebenen Aufruf „Zurück zur Natur“ entdeckte man an den Höfen der Herrscher das Ursprüngliche, das Leben mit und in der Natur. Jedenfalls so, wie es der Hochadel verstehen wollte. Weil Schäfer ohnehin als besonders innig verwurzelt mit dem schlichten Landleben galten, gaben sich im Rokoko die Höflinge in den Gärten der Schlösser dem vermeintlichen Spiel dieses einfachen Volkes hin. Man verkleidete sich – mit feinstem Tuch – als Schäfer und Schäferin, umgab sich in den Parkanlagen der Paläste mit entzückenden Lämmchen, die vorher von Dienstboten gesäubert und parfümiert wurden. Vom Darben, vom tagtäglichen Überlebenskampf der untertänigen Landleute, nahmen die Herrschaften keine Notiz, es hätte die Freude am Schäferspiel trüben können.