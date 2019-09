Facebook

Jeremy Corbyn © (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Die Art, wie sich die altehrwürdige Konservative und Unionistische Partei des Vereinigten Königreichs unter Premier Boris Johnson selbst zerlegt, würde jede andere Opposition der Welt zu Jubelrufen animieren. Nicht so die britische Labour-Partei, die diesen Elfmeter ohne Torhüter freiwillig ins Aus schießt. So zerstreiten sie sich in Brighton über die Frage, wie man sich zum Brexit verhalten soll. Dabei verliert man Remainer und Brexiteers unter den Wählern gleichermaßen in andere Lager. Hinzu kommen alte Flügelkämpfe, die Parteichef Jeremy Corbyn eher befeuert, als sie zu befrieden. Von Einigkeit ist nichts zu spüren.