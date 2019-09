Facebook

Herbstbeginn am 23. September um 9.50 Uhr © Juergen Fuchs

Jetzt ist er also da, der Herbst. Und so mancher wird ihm übel nehmen, dass er mit einer Kaltfront und einem Tief in die Saison startet – statt sich mit einem Altweibersommer (Sie wissen schon, so nennt man ein stabiles Hochdruckgebiet, das uns Ende September, Anfang Oktober gern das Herz erwärmt) von seiner schönsten Seite zu zeigen.



Ja, so ist es. Dem Wetter wird es nie gelingen, uns alle zufriedenzustellen. 40 Tropentage in Bad Radkersburg – da mögen Sonnenanbeter jubeln, ansonsten dürfte sich die Begeisterung in engen Grenzen gehalten haben. Vor allem im Südosten war es heuer gleich um drei Grad wärmer als im Schnitt – und selbst dort, wo im Vergleich der meiste Niederschlag in diesem Sommer fiel, war’s immer noch weit weniger als sonst. Und wenn dann die großen Mengen von oben kamen, dann nicht selten mit Unwettern, die sich gewaschen hatten ...



Präzise lässt sich das anhand der Daten vieler Zamg-Messstellen im ganzen Land aufzeigen. Im Nachhinein. Im Vorhinein genauso präzise zu sagen, wo was wann wettermäßig zu erwarten ist – das hätten wir wohl alle gern, wird sich aber nie spielen.



Und schon gar nicht ein wettermäßiges Wunschkonzert. Da kann so ein

Altweibersommer noch so herzerwärmend sein ...