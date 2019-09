Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gina Sanders - Fotolia

Wer am Freitag unbedarft die Nachrichtenlage verfolgt hat, muss den Eindruck gewonnen haben, die Rettung der Welt aus der Klimakrise kann nur noch eine Formalität sein. Da gingen in allen Teilen der Erde Hunderttausende für mehr Klimaschutz auf die Straßen. In New York trafen Staatenlenker ein, um beim bevorstehenden UN-Klimagipfel dem Treibhausgas-Ausstoß zu Leibe zu rücken. Österreichs Parteien verkündeten gemeinsam, 540 Millionen Euro zur Ökostromförderung freizugeben. Und die deutsche Regierung hat sich auf ein Klimaschutzpaket samt CO2-Bepreisung geeinigt.