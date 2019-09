Facebook

In der Wahrnehmung der heutigen Internetgiganten liegt Graz und die Steiermark vermutlich „hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen“. Alle großen Firmen, die im weltweiten Netz Milliarden scheffeln, liegen in den USA, China oder vielleicht auch Japan.

Und doch muss das nicht sein, dass man ein weißer Fleck auf der Landkarte bleibt. Vor allem das Institut für angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie hat schon lange in einschlägigen Kreisen einen klingenden Namen.