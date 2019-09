Facebook

Was ist los in Österreichs Kindergärten? Wer die Kurzfassung der gerade präsentierten Bachelorarbeit einer Kindergartenpädagogin liest, beginnt sich zu fürchten. Da werden Kinder gezwungen, strafweise mit Urin durchtränkte Hosen anzubehalten, da werden sie „fest angepackt, unsanft niedergesetzt, hinterhergezogen, negativ bewertet“. Zumindest erklärten in einer Umfrage 50 Prozent der befragten Kindergärtnerinnen, dass sie solche „gewaltvollen Handlungen“ bei Kolleginnen gesehen hätten.