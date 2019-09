In den USA gibt es einen Wettbewerb um die kreativsten, kulinarisch anspruchvollsten und zugleich gesündesten Jausendosen.

In der „Presse“ vom 8. 9. habe ich einen Text über das Thema „Schuljause“ gelesen. Demnach gibt es in den USA (wo sonst?) geradezu einen Wettbewerb um die kreativsten, kulinarisch anspruchsvollsten und zugleich gesündesten Zusammenstellungen perfekter Jausendosen – handgeschnitzte Käse-Dinos, Apfelgesichter und Vollkorn-Pinguine inklusive. Ungesundes, zum Beispiel Süßigkeiten, ist streng verboten. Es kommt sogar so weit, dass „schlechte“ Lunchboxen ein rotes Pickerl bekommen.



Unbeschwerte Kindertage meiner Schulzeit! Die Frage nach einer möglichst originellen Box stellte sich nicht, weil es keine gab, hin und wieder auch keine Jause. Und kein Schüler hatte eine Wasserflasche mit. Übrigens: Früher trank man, wenn man Durst hatte. Heute trinkt man, um täglich auf mindestens zwei Liter Flüssigkeit zu kommen.