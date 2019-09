Facebook

Dass Geld nicht stinkt, ist eine alte Weisheit. Wobei man sich angesichts brennender Regenwälder und überschäumender Flüsse in Indien gar nicht mehr so sicher ist, ob das auch stimmt. Und das sind ja auch nur zwei wahllos hervorgeholte Beispiele aus vermutlich mehreren tausend.

Solche Überlegungen mögen auch den Aktionskünstler Maurizio Cattelan getrieben haben, als er eine Toilette aus 18-karätigem Gold schuf. Er bot das Objekt Donald Trump an. Der hat sich in New York prunkvoll eingerichtet, mit Gold und Schörkel, edlen Stoffen und Bling-Bling. Zur Bloßstellung von Machtgier und Eitelkeit dieses modernen Midas eine lustige Aktion des italienischen Künstlers, der für seinen knackigen Humor weithin bekant ist.



Trump war nicht so dumm, auf Cattelans Danaergeschenk hereinzufallen, das Klo ging nach England, wo es jetzt gestohlen wurde. Die Suche läuft und gestaltet sich schwierig. Weil: Non olet.