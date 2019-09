Facebook

Grundsätzlich geht man ja davon aus, dass einem das eigene Smartphone brav zu Diensten ist. Perfekt individualisiert und auf einen zugeschnitten. Blöd nur, wenn das Gerät neuerdings immer die gleiche Uhrzeit zeigt: 08:15. Das ist eigentlich so ziemlich die gemeinste Botschaft, die das Ding aussenden kann: Man ist einfach nur Durchschnitt.



Jetzt kann es natürlich sein, dass man jeden Tag zur selben Zeit auf das Gerät schaut. Was ziemlich wahrscheinlich ist, weil der Mensch rund 84 Mal am Tag draufschaut – im Durchschnitt. Und da hätten wir es schon wieder: Man entkommt dem Mittelmaß nicht. Doch was wäre die Alternative? Sich auf die Überdurchschnittlichkeit verlegen oder der Unterdurchschnittlichkeit ergeben? Wobei, wer gibt schon was auf das

Geschwätz eines Smartphones? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern einfach Wurst. Oder wie das Smartphone sagen würde: ganz gewöhnlicher Aufschnitt.