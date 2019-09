Facebook

Mein zweitältester Sohn schickt mir immer wieder Links zur Liste „Wandel“, einer Partei, die bei den Wahlen erstmals bundesweit antritt und dafür ist, „Reiche“ ab einem bestimmten Vermögen zu enteignen. Ich weiß nicht, ob er dieser Bewegung seine Stimme geben wird, ich weiß nur, dass ich es nicht tun werde. Winston Churchill hat einmal sinngemäß gesagt: „Wer in jungen Jahren nicht links ist, der hat kein Herz. Wer es im Alter noch immer ist, der hat kein Hirn.“ Ich habe es aufgegeben, meine Kinder von meiner politischen Einstellung überzeugen zu wollen, aber ich bin zu alt, um mich für kommunistische Ideen zu begeistern.



In unserer Familie, glaube ich, wird es am 29. September keine klare Mehrheit für eine Partei geben. Es ist gut möglich, dass alle Spitzenkandidaten und -kandidatinnen eine unserer Stimmen bekommen.

Als ich mit 18 Jahren zum ersten Mal wählen durfte, war es anders. Da mein Vater viele Jahre lang für die ÖVP im Parlament saß, wählten wir Kinder – allein schon aus Gründen der Loyalität – schwarz. (Türkis kannten wir nur als eine Farbe unter vielen.) Ich kann mich an keine Diskussion erinnern.



Zeichung: Walter Titz



Wohl aber an jene Begebenheit, die sich vor mehr als 50 Jahren zugetragen hat. Mein Vater trat im Zuge eines Wahlkampfes in der Südsteiermark auf. Der Saal war voll, die Stimmung gut, nur in der letzten Reihe saß ein stark illuminierter Mann, der willens schien, die Veranstaltung zu stören. Bevor mein Vater mit seiner Rede begann, sprach er diesen persönlich an: „Wie heißen S’ denn?“ – „Des is da Gustl“, johlten die neben ihm Sitzenden. „Kommen S’ außa, Gustl!“, sagte mein Vater, worauf der Angesprochene sich wankend erhob und zum Rednerpult torkelte. „Da setzen Sie sich hin und passen auf, dass keiner stört.“



Die pädagogische List zeigte Wirkung. Gustl nahm neben meinem Vater Platz, versuchte Haltung anzunehmen, sich seiner neuen wichtigen Rolle durchaus bewusst. Kurz darauf war er eingenickt und wurde erst durch den Schlussapplaus geweckt. Er stand auf und sagte, unter dem Jubel der Anwesenden, zu meinem Vater gewandt: „Ihr Politiker, Gauner seids alle, oba gwöhlt wird Schwoaz.“



