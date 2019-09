Facebook

Ute Baumhackl und Bernd Melichar © Jürgen Fuchs (FUCHS Juergen)

Zehn Jahre später

Vor Urlaubsende und Alltagseinbruch gehört endlich einmal das durchgeräumt, was einmal das Gästezimmer sein sollte und vor Jahren zum Gruselkabinett der abgelegten Dinge mutiert ist. Tatsächlich fällt mir dabei ein Kuvert mit alten Fotos in die Hände, darauf ist festgehalten, wie Uschka und ich über einen schottischen Strand springen.

Die Bilder sind schockierend. Nicht, weil man darauf zwei junge Frauen beim Vergnügtsein sieht, sondern weil ich mich noch genau daran erinnern kann, was ich empfunden habe, als ich sie das erste Mal sah.



Ich fand Uschka schön und mich selber daneben plump und unförmig. Heute schaue ich mein altes Abbild an und denke mir: Sieht eigentlich okay aus. Beim Wegräumen der Bilder fällt mir noch was ein: dass Freundinnen von mir keinen Lippenstift tragen, weil ihr Mund zu groß/zu klein/zu schief ist. Keine Röcke, weil ihre Waden zu rund und keine Sandalen, weil ihre Zeigezehen zu lang sind; keine Ohrringe, weil die ganze Welt sonst wegen ihrer riesigen Ohrläppchen in Ohnmacht fällt.

Alle Frauen, die ich kenne, haben brav verinnerlicht, dass sie immer, immer mangelhaft sind und etwas zu verstecken haben; und natürlich ist dieses System der Selbstverzerrung erst dann perfekt, wenn man seine ganze Absurdität erst beim Anblick alter Fotos zehn Jahre später und zehn Kilo schwerer durchschaut. Ute Baumhackl