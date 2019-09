EZB auf Irrwegen Die Wirkungen der EZB-Geldpolitik stehen in den Sternen, die Nebenwirkungen leider nicht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In eineinhalb Monaten geht die Amtszeit von Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) nach acht Jahren zu Ende. Dafür, dass er auf absehbare Zeit nicht in Vergessenheit gerät, ist gesorgt. Und das nicht erst seit den jüngsten Beschlüssen des EZB-Rats. Immerhin geht der Italiener als jener Vorsitzende in die EZB-Historie ein, in dessen Amtszeit die Leitzinsen überhaupt nie erhöht wurden. Doch „Draghis letzter Akt“, wie die gestrige Ratssitzung auch tituliert wurde, ist symptomatisch für den fortgesetzten geldpolitischen Ausnahmezustand. In der vorletzten von Draghi geleiteten Sitzung wurde die EZB-Politik für die nächsten Jahre einzementiert, der ohnehin begrenzt scheinende Spielraum von Nachfolgerin Christine Lagarde wird von Beginn an gleich noch einmal enger.