Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Max Zirngast © K.K.

Max Zirngast ist freigesprochen worden. Ein Mann, der sich wissentlich in Gefahr begab, um in einem Land, das er liebt, dessen Einwohnern, auf deren Seite er steht, den Rücken zu stärken. Bei uns nennt man das Meinungsfreiheit und Demokratie, in der Türkei „Nähe zu Terrororganisationen“ – so der Vorwurf der Anklage.