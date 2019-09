Facebook

Ursula von der Leyen © AP

Die Quadratur des Kreises, nichts weniger als das war es, was sich Ursula von der Leyen für ihr neues Kommissionsteam vorgenommen hatte. Es galt, 26 Spielfiguren, eingebracht von den Mitgliedsländern, so zu sortieren, dass am Ende alle glücklich sind. Große Länder, kleine Länder, die im Osten, die im Westen, die im Süden und im Norden natürlich auch. Von der Leyen wollte dazu auch noch Geschlechterparität und einen passenden Parteienmix. Das Organigramm ist der Beweis dafür, dass ihr das alles weitgehend gelungen ist.