BRITAIN-SCOTLAND-EU-POLITICS-BREXIT © (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MILLIGAN (ANDREW MILLIGAN)

Nun ist es also tatsächlich geschehen. Premierminister Boris Johnson hat das britische Parlament in Zwangspause geschickt.

Der neue Hausherr in der Downing Street will mit der Brechstange einen raschen Brexit erzwingen. Aber die widerspenstigen Volksvertreter spuren nicht. Also werden sie in einem Schlüsselmoment für das Vereinigte Königreich einfach suspendiert.