Die FPÖ gerät zu einer Partei der Unwissenden. Ihr Spitzenkandidat bei der niederösterreichischen Landtagswahl, Udo Landbauer, geriet im Vorjahr wegen eines Liederbuches mit grauslichem Inhalt ins Gedränge. Als bekannt wurde, was sich in diesem Büchlein so alles fand, beteuerte Burschenschafter Landbauer, er kenne diese Lieder doch gar nicht. Natürlich nicht. Und weil diese Liederbuch-Affäre dann keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich zog, nicht zuletzt auch wegen der Verjährung, war wieder alles paletti und Schwamm drüber.