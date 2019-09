Facebook

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal auf eBay ein Zielfernrohr für ein Scharfschützengewehr gekauft und es an Ihren Bruder geschickt, der in Syrien beim IS kämpft, und zwar „ohne darüber nachzudenken, was damit passieren könnte“?