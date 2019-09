Facebook

Ursula Stenzel © APA/EXPA/Michael Gruber

Guten Morgen!

Irgendwann übers Wochenende hat sich der Sommer aus dem Staub gemacht, ohne sich ordentlich zu verabschieden. Er war eh groß, aber ein letztes melancholisches Zuzwinkern hätten wir uns schon verdient und er sich auch. Draußen noch finster beim Aufstehen, nicht gut für das Gemüt und die Schüler, die wieder in die Schule dürfen, wo die alte Regierung bei den Volksschulen und den Noten symbolhaft ein bissl was herumgefummelt hat. Ziffern statt Worte: Die Retro-Nummer wird die Schule weder groß voranbringen, noch groß zurückwerfen – auch das symbolhaft für vieles im Land. Die Möglichkeit zum Sitzenbleiben früh im zweiten Jahr heißt nur, dass am Beginn des ersten was systemisch schiefläuft und davor, an den Nahtstellen. Gilt im Übrigen für die Nahtstellen später auch, vor allem für die am Ende der Pflichtschulzeit, wo die grauenhafte Statistik aufblinkt.



Weil wir grad bei der Umnachtung sind: Mit der ringt auch die FPÖ. Sie probt wieder den Einzelfall. Ursula Stenzel, die nicht amtsführende Stadträtin zu Wien (spooky, aber es gibt einen ganzen Haufen davon) wandert mit der völkischen Fackel in der Hand durch die Innenstadt, umringt von Identitären, von denen die Mandatarin sagt, sie nicht erkannt zu haben. Später spricht sie zu ihnen und dankt ihnen für ihr Geschichtsbild. Man befindet sich bei einer Gedenkfeier zur Befreiung der Stadt gegen die Osmanen. Man könnte mit einem gemischten Satz von Hans Schmid auf die polnischen Reiter anstoßen, die Wien vor über 300 Jahren mit einer europäischen Eingreiftruppe verteidigt haben, aber bittschön nicht auf das Geschichtsbild derer, die die Feier als Code für ihren psychotischen Wahn missbrauchen, siehe Breivik, siehe Christchurch. Die Feier findet jährlich statt, die Identitären sind immer dort und die Frau Stenzel auch, aber sie hat sie halt nicht erkannt, als sie ihnen nach der Prozession für ihr Geschichtsbild gedankt hat, mein Gott, kann vorkommen, wenn's finster ist und die Fackel der Aufklärung nicht bis in die glatzköpfigen Birnen dringt.



Das Ganze wird die FPÖ nicht schwächen. Der hartgesottene Wählerstamm lässt sich von derlei nicht irritieren, das hat er bei Wahlen und Umfragen zu verstehen gegeben. Er ist erschütterungsresistent. Aber für Norbert Hofers Kampf um ein türkis-blaues Da capo kommt der Vorfall zur Unzeit. Er wollte ja die FPÖ als einzelfallbefreite Braut anpreisen. Gut möglich, dass das Irrlicht Ursula Stenzel für eine erste stille Weichenstellung nach der Wahl gesorgt hat. Sie war einmal der personifizierte Erste Bezirk, die Verkörperung des Bürgerlichen. Was die Erosion ausgelöst hat, weiß nur sie selbst.



Apropos Polen. Wir stoßen gerne und dankbar auf sie an, nur halt heute Abend nicht, nicht bös sein. Warum, das erfahren Sie im Sportteil von Michael Lorber aus Warschau. Er meint, die Zeichen stünden gut für ein starkes Ausrufezeichen beim Stresstest der Nationalmannschaft. Es müsse ja kein 6:0 sein. Vor dem Anpfiff ist übrigens Tennis-Ass Dominic Thiem, die Nummer vier der Welt, zu Gast in der Wiener Redaktion. Ich werde ihn zu den jüngsten Erfolgen und Rückschlägen befragen, zu seinem neuen Umfeld und wie sein Konzept zur Annäherung an das galaktische Dreigestirn vor ihm ausschaut. Zu sehen im Live-Stream auf unserer Website ab 19.30 Uhr.



Eine schöne, fackelfreie Woche in den Herbst hinein wünscht