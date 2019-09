Facebook

© APA/Erwin Scheriau

Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber eine Flugshow braucht nun einmal halbwegs gutes Flugwetter. Wenn auch das Programm der Airpower in Zeltweg trotz immer wieder einsetzenden Regens und tief hängender Wolken wie geplant durchgezogen werden konnte, so fehlte diesmal das gewisse Etwas. Entspannt in der Sonne sitzend den Flugzeugen beim Tanzen zuzusehen, das macht einfach mehr Spaß.