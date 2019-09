Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Tiroler Mander, der mit Refrains wie „Ooh aah, I wanna know oh ohh“ auf Oktoberfesten und anderen hochgeistigen Veranstaltungen ausgelassene Partystimmung verbreitet, kann hoch sensibel sein. Ich erinnere mich an ein Interview mit DJ Ötzi, das dieser wegen Tränen abbrechen musste, weil ihm ein angesprochenes Thema so ans Herz ging. Und an ein weiteres (zum letzten Album „Von Herzen“), dass Gerry Friedle abbrach, weil ich seinem Empfinden nach die Texte des Album s nicht genau genug gelesen bzw. ihre Tiefe nicht verstanden hätte.