Für manche ist sie ein Top-Produkt von PR-Strategen: Greta Thunberg. Für andere ist sie eine Heldin, die es geschafft hat, dass das Klima in vielen EU-Staaten zum Thema Nummer eins geworden ist. Ob es eine Rolle spielt, wenn PR-Strategen im Hintergrund bei der Greta Thunberg-Hype die Fäden ziehen? Ob es eine Rolle spielt, ob sie im Heißluftballon oder im Flugzeug unterwegs ist? Was zählt, ist die Wirkung. Was zählt, ist ihr Weckruf. Was nicht zählt, ist die Frage, „ob Greta ein Beweis für eine Gesellschaft ist, die sich von jeder Rationalität verabschiedet hat und die ein verhaltensgestörtes Mädchen wie eine Heilige verehrt, die über Wasser wandeln kann“, wie Henryk Broder in der Weltwoche provokant schreibt.