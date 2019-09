Facebook

Man darf sich oft nicht wundern, wenn manche Politiker mit der Wissenschaft auf Kriegsfuß stehen, weil Forschung ist halt oft auch ziemlich gnadenlos der Wahrheit auf der Spur. 1500 Jahre hat das Untier im schottischen Loch Ness Schrecken verbreitet, wobei der Schrecken wohl eher eingebildet war. Aber jetzt stellt sich nach einer DNA-Analyse heraus, dass das furchterregende Monster nicht mehr war als ein großer, glitschiger, plumper Aal. Das ist jetzt doch ein bisschen enttäuschend.



Nach dem Yeti ist also auch Nessi aus dem Monsterportfolio verschwunden. Viel bleibt da ja nicht mehr übrig. Der Riesenkrake vielleicht, aber bei unserem Glück ist das vermutlich auch nur ein großer Patzen nie verrotteter Plastikmüll. Ein einziges Trauerspiel im Gruselkabinett. Somit bleibt es wieder am Menschen hängen, sich die größten Monster wie immer selbst zu schaffen: Also kleine Zwerge, die oft große Schatten werfen.