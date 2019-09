Facebook

Die Krux mit den Kuverts, man erinnert sich noch: Weil 2016 der Klebstoff auf den Wahlkarten-Umschlägen nicht hielt, mussten 6.382.484 Österreicher am Ersatztermin zur Urne. Lange vor der Übergangsregierung gab es also Übergangskuverts – Klebestreifen lösten sich, viele Probleme nicht. Was im Briefkasten liegt, das pickt? Nichts da! Vor der aktuellen Wahl tauchten nun erneut Mängel auf: fehlerhaft bedruckte Umschläge!