Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn sich Ex-Politiker zu ihren Nachfolgern äußern, dann ist das bei diesen so beliebt wie ein eingetretener Kaugummi am Schuh: Wer will sich schon mit lästigen Zurechtweisungen aus dem Off herumschlagen, beklatscht noch dazu von der diebisch erfreuten politischen Konkurrenz?

Noch schwieriger wird es, wenn die ungebetenen Ratschläge womöglich ein Quäntchen Wahrheit enthalten. Und das könnte durchaus der Fall sein bei jenen Zeilen, die der sonst meist schweigsame Altlandeshauptmann Voves nun - just am Tag des Neuwahlbeschlusses im Landtag - seinem einstigen Reformpartner Schützenhöfer angedeihen ließ.