Kürzlich hörte ich auf Ö 1 einen Ausschnitt aus Horst Evers’ Programm „Früher war ich älter“. Darin beschreibt der deutsche Kabarettist unter anderem, wie er in der Auslage einer fränkischen Fleischerei das Schild „Veganfreie Wurst“ entdeckte und dann von der Inhaberin erfuhr, dass die so angepriesenen, besonders schön drapierten Produkte echte Verkaufsschlager seien.



Diese hübsche Idee ließe sich weiter fortspinnen:



„Fleischtomaten, auch für Vegetarier geeignet“ zum Beispiel.



Oder „Gösser Märzen, jetzt außer mit Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt auch mit 5,2 % Alkohol“.



Oder „C12H22O11-Zero, die Sonnenmilch für Laktose-Intolerante“.



Oder „Sitzplatzkarten für Gewichtheber-WM in Pattaya/Thailand –

halber Preis für Weight Watchers“.



Oder, als Werbeaktion eines heimischen Winzerhauses, Gültigkeit bis zum 29. September: „Weinvitrine statt Wahlkabine: Auch bei uns können Sie Flaschen wählen!“