Vielleicht für gar nichts? Was bezweckt ein Wald, der in ein Fußballstadion gepflanzt wird? Kommenden Sonntag wird also nach langen Streitereien „For Forest“ eröffnet, das größte Kunstprojekt, das es je in Österreich gegeben hat. Selten hat auch ein Projekt so viele Querschüsse abbekommen. Wie auch jetzt Greta Thunberg mit Hasstiraden zu kämpfen hat, weil die CO2 Bilanz ihrer New York-Reise trotz Segelbootes höher sein soll, als wenn sie mit ihrem Vater nach New York geflogen wäre. Denn die Segelmannschaft, die das Boot zurückbringen wird, ist mit dem Flugzeug in die USA geflogen, die Mannschaft von Greta wird zurückfliegen.