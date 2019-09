Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neulich entbrannte in der Redaktion eine emotionsreiche Debatte über einen offenbar sehr elastischen, anmutigen Begriff. Es handelt sich um Bockerlfraß. Größere Zwischenfälle blieben aus. Im Regelfall münden derlei Diskussionen nämlich recht rasch in erbitterte U-Hakerl-Schlachten oder, nach arabischer Art, in ungestümes Schuhe-Werfen. Gefolgt von stundenlanger Galoschen-Suche. Ohne die Mithilfe unseres genervten Sandalenspürhunds bliebe sie aussichtslos. Jetzt aber: Einhalt gerufen. Alles gelogen. Denn jede dieser Erörterungen ist auf höchster geistiger Ebene angesiedelt. Also: Bockerlfraß (BF) ist keine sonderbare Speise, die großräumig den Magen umfahren sollte. Es ist ein Ereignis, das recht irr machen kann und zur BF führt. Sollte jemand befürchten, angesichts des niveaubefreiten Wahlkampfs, der sich womöglich am Salatbuffet entscheidet, die Fraßn zu bekommen – unser Mitgefühl und Verständnis ist garantiert. Werner Krause