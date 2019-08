Die Signale der chinesischen Zentralregierung in Peking an die Protestbewegung in Hongkong werden immer eindeutiger. Es sieht nach einer Eskalation aus.

Hongkong © (c) APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Die Signale der chinesischen Zentralregierung in Peking an die Protestbewegung in Hongkong werden immer eindeutiger. Innerhalb von 48 Stunden werden drei führende Köpfe der Demokratieverteidiger festgenommen und – als die Nachricht um den Erdball gerast ist – wieder freigelassen. Gleichzeitig schreibt das Zentralorgan der kommunistischen Führung in seinem Leitartikel, die Soldaten der chinesischen Armee stünden nicht rein symbolisch an der Grenze zur Sonderverwaltungszone. Sollte es zu einer Eskalation der Lage kommen, so die Autorin der „China Daily“, hätte das Heer der Volksrepublik keinen Anlass, untätig zuzuschauen. Es wird also unverhohlen gewarnt.