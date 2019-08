Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das hört man selten: „Sie wollen etwas wissen, was ich selber noch nicht weiß“, grummelte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Donnerstag auf die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit die ÖVP dem FPÖ-Neuwahlantrag fix zustimmt. Zugleich lehnte sich der Regierungschef aber weit aus dem Fenster und stellte klar, dass er eine Neuwahl noch im heurigen November will.