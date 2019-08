Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Abwesenheit von Frauen im Festivalprogramm der Filmfestspiele Venedig - abseits der roten Teppiche © EPA

Wer sich die Liste der Wettbewerbsfilme bei den Filmfestspielen in Venedig ansieht, könnte meinen, zum Filmemachen und Trophäensammeln seien in erster Linie Männer bestimmt. Denn: Nur bei zwei (2!) der einundzwanzig (21!) Werke, die heuer am Lido um den Goldenen Löwen rittern, führten Frauen Regie. Und damit sind es, im Jahr 2019, immerhin doppelt so viele wie im Vorjahr.