Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROBERT JAEGER

Wahrscheinlich denkt Hermann Schützenhöfer in diesen Tagen unwillkürlich an den Herbst 1995: Vor einem knappen Vierteljahrhundert mündete die vorverlegte Landtagswahl in ein Debakel für die ÖVP. Landeshauptmann Josef Krainer trat noch in der Wahlnacht zurück. Schützenhöfer war damals im schwarzen Führungskreis der Einzige, der gegen die Vorverlegung plädiert hatte.