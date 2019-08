Facebook

Große Aufregung nicht nur in der Familie Hörbiger, in der eine Nichte sofort twitterte, die Meinung der Tante sei bitte nicht auf die Familie zu übertragen. Aufregung auch in der zweiten Reihe der SPÖ, die nicht verstehen kann, dass eine ehemalige Unterstützerin eines SPÖ-Präsidentschaftskandidaten auf eine „triumphale Rückkehr“ von Kurz hofft. Und die am Gartentisch sitzend zusätzlich ausrichten lässt, dass "wir den Misstrauensantrag von Frau Pamela Rendi-Wagner für völlig verblödet gehalten haben".

Alles in allem eine mehr als eindeutige Botschaft der prominenten Schauspielerin. Aber warum ihr deshalb ausrichten lassen, mit 80 sei sie eine „senile ältere Dame“? Was sie sagt, dachten sich nicht wenige. Wie sich nicht wenige umgekehrt dachten, dass der Misstrauensantrag mit Blick auf die Neuwahlen strategisch nachvollziehbar war. Der Startvorteil eines durch die Welt reisenden, souverän wirkenden Kanzlers wäre mit all den damit automatisch verbundenen ORF-Auftritten enorm gewesen. Selbst wenn das Ende der Regierung bislang der SPÖ keinen Aufwind verschaffen konnte.

Hörbiger hat also ihren Gartentisch zum Stammtisch gemacht, für die ÖVP geworben und dafür als „einfache Österreicherin“ stammtischmäßig gepöbelt - eine neue Rolle der Schauspielerin. Und die ÖVP erreichte, was sie wollte – größtmögliche Aufmerksamkeit. Ob jetzt die SPÖ zum Gegenschlag ausholen und Karl Schranz auf der Skipiste in einem Video erklären wird „Uns ist unerklärlich, dass die Leut so verblödet sind, um auf einen Großspendensammler wie Kurz reinzufallen“? Drei Wiederholungen an einem Abend im ORF wären da wie bei Hörbiger sicher.

Show und Emotionen sind alles? Aber ja – im Gegensatz zu Budgetdefiziten, löchrigen Pensionssystemen, CO2-Steuern . . .