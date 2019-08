Facebook

Wenn Eltern sich an die herzallerliebst kreativsten Versprecher ihrer Kinder erinnern, an Insider-Wörter, die einen Familienfixplatz haben, dann kann man Tränen darüber lachen. Oder sich wehmütig von ihnen verabschieden. Ein kleiner Auszug, inspiriert von einem Twitter-Thread und Freunden: In Valnedig (Venedig) gibt’s super Paschgetti (Spaghetti), manchmal mit Bobonese (Bolognese) oder auch Salagne. Das Kleinkind-Universium ist voller Chillkröten (Schildkröten), rosa Ingos (Flamingos), Einhörnchen (Eichhörnchen), Pipizehs (Prinzessinnen) und Meckerlingen, manchmal auch Schmeckerling (Schmetterling) genannt. Und es existieren wundersame Dinger wie Kassettenrecordulas (Kassettenrekorder) oder Hopsalinger (Trampolin).