© APA/HELMUT FOHRINGER

Jetzt also ein Verbot für unter 14-Jährige, an der Schule ein Kopftuch zu tragen – und für alle Lehrerinnen. Die ÖVP besinnt sich offenbar des Strauß’schen Grundsatzes „rechts von uns kein Platz“ und trägt die Frage, wer ein Kopftuch tragen darf, abermals in den Wahlkampf.